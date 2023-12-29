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19:30, 29 декабря 2023 года Андрей Клычков вручил награды орловцам, внесшим вклад в развитие региона Церемония прошла 29 декабря.



Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил государственные награды орловцам, внесшим особый вклад в развитие Орловской области. Подводя итоги года, глава региона отметил, что для Орловщины уходящий год стал годом стойкости, патриотизма, памяти и воплощения новых крупных начинаний.



– Сегодня мы вручаем высокие награды, каждая из них – это достойная оценка созидательных усилий орловчан. Благодарю всех награждаемых за многолетний плодотворный труд, высочайший профессионализм и самоотдачу, искренний патриотизм. За все, что вы делаете для Орловщины и ее жителей. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством. От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и добра, - поздравил орловцев губернатор.



Также были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора.





Сергей Силаев



