Главная » Новости



18:30, 29 декабря 2023 года Андрей Клычков рассказал о развитии здравоохранения в Орловской области Глава региона подвел итоги работы в этом направлении.



Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, подводя итоги года, уделил особое внимание здравоохранению. На территории региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным, в 2023 реализовывалось восемь проектов. Среди них такие, как "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами".



– Сохранить здоровье жителей области, выстроить систему качественного медицинского обслуживания – первоочередная задача органов государственной власти, - подчеркнул глава Орловской области.



В 2023 году проведено 334 процедуры ЭКО за счет средств ОМС, в результате чего родилось 52 ребенка. Летом был дан старт проекта "ФАптека", теперь жители села могут купить безрецептурные препараты почти в 300 ФАПах по всему региону.



В уходящем году был завершен капремонт поликлиник в Ливенском и Кромском районах и 10 ФАПов в других муниципальных образованиях. Продолжается ремонт семи поликлиник, две из них находятся в областном центре. Будет продолжено завершение строительства многопрофильного медцентра областной больницы.





Сергей Силаев



