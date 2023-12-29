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17:00, 29 декабря 2023 года Орел продолжают расчищать от мусора На маршруты ежедневно выходит до 70 единиц спецтехники.





В Орле продолжают бороться с залежами отходов на контейнерных площадках. Ежедневно на маршруты выходит до 70 единиц техники. Речь идет о машинах, приспособленных для ликвидации скоплений отходов - погрузчиках, грейферах и "мультилифтах".



Как сообщает УК "Зеленая роща", вывоз ТКО продолжится и в праздничные дни. В новогодние каникулы будут работать как перевозчики отходов, так и мусоросортировочные комплексы.



Напомним, что решить проблему с вывозом мусора в Орле обещают до Нового года. Об этом журналистам 27 декабря заявил руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Латынин.



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Сергей Мерцалов



