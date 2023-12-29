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8:30, 29 декабря 2023 года Орловцы увидят по ТВ любимый миллионами фильм "Чебурашка" Первую кинопремьеру 2023 года покажут в эфире телеканала "Россия" 1 января.



Фото: архив "Вести-Орел"

Телевизионная премьера фильма "Чебурашка" состоится на телеканале "Россия" 1 января в 20 часов 24 минуты. Напомним, что полнометражная экранизация по мотивам сказки Эдуарда Успенского вышла на киноэкраны 1 января 2023 года и стала самой кассовой российской лентой в истории отечественного проката.



Главные роли в кинокартине режиссера Дмитрия Дьяченко исполнили: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Катерина Чередник, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие. "Чебурашка" был признан лучшим фильмом уходящего года в ходе опроса ВЦИОМ.



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Сергей Мерцалов



