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20:50, 27 декабря 2023 года В Орловской области после столкновения грузовиков госпитализировали двух человек Авария произошла на трассе М-2 "Крым".



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

По предварительной информации, столкновение двух большегрузов произошло в светлое время суток 27 декабря. Водитель КАМАЗа с полуприцепом ехал со стороны Курска в направлении Москвы и столкнулся со стоящим на обочине КАМАЗом.



По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, в результате ДТП 61-летний водитель первого автомобиля получил телесные повреждения, его госпитализировали. Также госпитализация понадобилась 49-летней пассажирке КАМАЗа.













Сергей Силаев



