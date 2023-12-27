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20:20, 27 декабря 2023 года Орловец предстанет перед судом за насилие, убийство, кражу и хищение паспорта Дело было возбуждено в отношении 25-летнего жителя Мценска.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Следственные органы возбудили уголовное дело против 25-летнего жителя Мценска. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, убийстве, краже и хищении паспорта.



По данным следствия, 4 сентября 2023 года орловец находился с 58-летней в ее квартире. Там он изнасиловал женщину, а затем задушил.



– После совершения данных преступлений он похитил имущество потерпевшей, в том числе паспорт на ее имя, который он впоследствии уничтожил, скрывшись с места происшествия, - рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.



Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.





Сергей Силаев



