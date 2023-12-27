Орловец предстанет перед судом за насилие, убийство, кражу и хищение паспорта

|
|Главная » Новости
20:20, 27 декабря 2023 года
Орловец предстанет перед судом за насилие, убийство, кражу и хищение паспортаДело было возбуждено в отношении 25-летнего жителя Мценска.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Следственные органы возбудили уголовное дело против 25-летнего жителя Мценска. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, убийстве, краже и хищении паспорта.
По данным следствия, 4 сентября 2023 года орловец находился с 58-летней в ее квартире. Там он изнасиловал женщину, а затем задушил.
– После совершения данных преступлений он похитил имущество потерпевшей, в том числе паспорт на ее имя, который он впоследствии уничтожил, скрывшись с места происшествия, - рассказали в СУ СК РФ по Орловской области.
Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.
Сергей Силаев