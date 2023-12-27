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19:00, 27 декабря 2023 года Решить проблему с вывозом мусора в Орле обещают до 30 декабря Главная задача - очистить от отходов контейнерные площадки возле подъездов.



Фото: Сергей Мерцалов

О ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов в Орле журналистам рассказал руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Латынин. По его словам, залежи мусора на контейнерных площадках во дворах многоэтажек образовались из-за накрывшего недавно Орловщину снегопада, в результате чего несколько дней простаивали мусоровозы.



- Три дня простоя спецтехники привели к необходимости дополнительного вывоза отходов в течение 9-12 дней, - сообщил Латынин.



Он отметил, что к решению проблемы УК "Зеленая роща" дополнительно привлекла девять единиц спецтехники, в том числе грейдеры, погрузчики и самосвалы. Главная задача сейчас, по словам руководителя департамента, очистить от ТКО территории вокруг контейнерных площадок во дворах.



- По информации УК "Зеленая роща", работа по вывозу мусора наладится до 30 декабря. Регоператор ежедневно предоставляет нашему департаменту отчетность о количестве мусоровозов, вышедших на линии, и о количестве вывозимых отходов, - отметил Сергей Латынин.





Сергей Мерцалов



