Андрей Клычков во второй раз поучаствовал в "Елке желаний"
Подарки получат ребята из ЛНР и Орловской области.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 27 декабря во второй раз поучаствовал в "Елке желаний". Об этом глава региона сообщилв телеграм-канале.
– Дорогие друзья. В предновогодние дни наполнены большим количеством мероприятий, которые проходят в Москве. Перед началом госсовета все губернаторы проходят "Елку желаний", - пояснил Андрей Клычков.
Тема госсовета – подведение итогов года педагога и наставника и обсуждение темы наставничества. Также в Москве обсудят задачи на Новый год.
– Я сегодня снял три пожелания наших юных детей из ЛНР. Нет ничего более ценного и важного, чем подарить детям радость, поэтому все у кого такая возможность есть, я думаю, выполнят свою священную миссию. С праздником! – подытожил глава региона.