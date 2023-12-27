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16:46, 27 декабря 2023 года

Андрей Клычков во второй раз поучаствовал в "Елке желаний"

Подарки получат ребята из ЛНР и Орловской области.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 27 декабря во второй раз поучаствовал в "Елке желаний". Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

Дорогие друзья. В предновогодние дни наполнены большим количеством мероприятий, которые проходят в Москве. Перед началом госсовета все губернаторы проходят "Елку желаний", - пояснил Андрей Клычков.

Тема госсовета – подведение итогов года педагога и наставника и обсуждение темы наставничества. Также в Москве обсудят задачи на Новый год.

Я сегодня снял три пожелания наших юных детей из ЛНР. Нет ничего более ценного и важного, чем подарить детям радость, поэтому все у кого такая возможность есть, я думаю, выполнят свою священную миссию. С праздником! – подытожил глава региона.


Сергей Силаев
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