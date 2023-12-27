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15:00, 27 декабря 2023 года В Орле раскрыли кражу отечественного автомобиля Подозреваемый намеревался продать чужое имущество.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Заводском районе Орла полицейские раскрыли кражу автомобиля ВАЗ-2106. Заявление о пропаже машины написал местный житель. Он припарковал свою "шестерку" на ночь возле многоквартирного дома, а утром ее не обнаружил. Розыском отечественной легковушки стоимостью около 90 тысяч рублей занимались оперативники.



Сотрудники уголовного розыска быстро нашли похищенный автомобиль и установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Советского района Орла. Впоследствии мужчина намеревался продать машину, выдав ее за свою.



Возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 158 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Мерцалов



