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11:30, 27 декабря 2023 года Основные социальные выплаты придут орловцам не позднее 28 декабря График выплат опубликовал Соцфонд России.





Соцфонд России опубликовал график выплат пенсий и пособий.

Ежемесячная выплата из средств маткапитала за декабрь будет перечислена не позднее 28 декабря; По единому пособию средства за декабрь поступят в период с 28 декабря по 25 января; Пособия родителям детей 8 – 17 лет и беременным женщинам за декабрь поступят не позднее 28 декабря (через банки), через почту – согласно графику; Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет за декабрь неработающим родителям выплатят до 28 декабря; Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет будет выплачена не позднее 28 декабря; Меры соцподдержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, через банки поступят не позднее 25 декабря. Через почту – по графику; Выплата пенсий через банки – не позднее 28 декабря за 7 января, 12 января за 14 января, 22 января – за 22 января. Через почту – по графику; Вновь назначенные соцвыплаты и пенсии выплачиваются в течение семи рабочих дней после назначений.





Артем Ежаков



