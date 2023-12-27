Основные социальные выплаты придут орловцам не позднее 28 декабря

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11:30, 27 декабря 2023 года
Основные социальные выплаты придут орловцам не позднее 28 декабряГрафик выплат опубликовал Соцфонд России.
Соцфонд России опубликовал график выплат пенсий и пособий.
- Ежемесячная выплата из средств маткапитала за декабрь будет перечислена не позднее 28 декабря;
- По единому пособию средства за декабрь поступят в период с 28 декабря по 25 января;
- Пособия родителям детей 8 – 17 лет и беременным женщинам за декабрь поступят не позднее 28 декабря (через банки), через почту – согласно графику;
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет за декабрь неработающим родителям выплатят до 28 декабря;
- Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет будет выплачена не позднее 28 декабря;
- Меры соцподдержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, через банки поступят не позднее 25 декабря. Через почту – по графику;
- Выплата пенсий через банки – не позднее 28 декабря за 7 января, 12 января за 14 января, 22 января – за 22 января. Через почту – по графику;
- Вновь назначенные соцвыплаты и пенсии выплачиваются в течение семи рабочих дней после назначений.
Артем Ежаков
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