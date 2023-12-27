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19:30, 27 декабря 2023 года Итоги чемпионата и первенства региона по боксу подвели в Орле Поединки проходили во дворце спорта "Училище олимпийского резерва".



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

За три соревновательных дня на ринг вышли более 140 юных боксеров. В зависимости от возраста спортсменам предстояло провести три раунда от 1,5 до 3 минут. Всего разыграли 61 комплект наград.



По итогам турнира будет сформирована сборная команда Орловской области, которая в 2024 году примет участие в соревнованиях различного уровня. Об этом сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий.





Сергей Мерцалов



