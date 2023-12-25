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21:00, 25 декабря 2023 года

В Орловской области подвели итоги работы по обеспечению безопасности

Были обозначены и планы на 2024 год.

Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле 25 декабря во время учебно-методического сбора, прошедшего в областной администрации, подвели итоги работы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участники сбора обсудили выполнение мероприятий гражданской обороны в 2024 году.

В 2023 году внимание было уделено приоритетным направлениям в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения: совершенствование систем управления гражданской обороны, оповещения и информирования населения, внедрение новых подходов по предупреждению ЧС на потенциально опасных и критически важных объектах. Результатами проведенных мероприятий является в целом, стабильная динамика по основным оперативным показателям, - отметил заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС по региону и ГКУ Орловской области "Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы" привлекались почти 500 раз. Был спасен 71 человек, из них 40 человек деблокировано из поврежденных авто, 31 пострадавший получил на месте первую помощь, сообщили в пресс-службе областного правительства.


Сергей Силаев
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