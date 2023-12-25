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20:00, 25 декабря 2023 года Губернатор Клычков наградил сотрудников ЗАГСа Ранее органы отметили 106 годовщину основания.



Фото: пресс-служба областного правительства

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил награды сотрудникам управления ЗАГС по Орловской области. Годовщину органы отметили 18 декабря.



Сотрудники были отмечены почетными грамотами и благодарностями за многолетнюю и добросовестную работу. Отдельную благодарность глава региона выразил сотрудникам за поддержку бойцов СВО, сообщили в пресс-службе областного правительства.



– Благодарю за большую работу, которая проведена в этом году Управлением ЗАГС, вашими структурными подразделениями. Принципиальное значение уделяется вопросам укрепления института семьи, защиты материнства и детства, традиционных духовных ценностей. Настоящей визитной карточкой Управления стало проведение Дня семьи, любви и верности. В преддверии Нового года хочется вам пожелать, чтобы светлая атмосфера, которая присутствует в ЗАГСе, всегда была и в жизни каждого из вас. Здоровья всем и мирного неба, - отметил Андрей Клычков.





Сергей Силаев



