понедельник 25.12.2023 23:07:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:00, 25 декабря 2023 года

В Орловской области суд назначил штрафы двум экс-полицейским

Их признали виновными в мошенничестве.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Следственный комитет собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении экс-заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области и бывшего заместителя начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения.

Следствие и суд установили, что осужденные с 2019 по 2021 работали по совместительству одной из кафедр Орловского юридического института. Как сообщили в СУ СК РФ по Орловской области, осужденные проводили не все занятия у курсантов, а также не проверяли и не оценивали знания и не выполняли другие обязанности. Также у вуза были похищены 363 тысячи и 142 тысячи рублей соответственно.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч и 300 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности в течении 2 лет, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.