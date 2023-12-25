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19:00, 25 декабря 2023 года В Орловской области суд назначил штрафы двум экс-полицейским Их признали виновными в мошенничестве.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Следственный комитет собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении экс-заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области и бывшего заместителя начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения.



Следствие и суд установили, что осужденные с 2019 по 2021 работали по совместительству одной из кафедр Орловского юридического института. Как сообщили в СУ СК РФ по Орловской области, осужденные проводили не все занятия у курсантов, а также не проверяли и не оценивали знания и не выполняли другие обязанности. Также у вуза были похищены 363 тысячи и 142 тысячи рублей соответственно.



– Приговором суда осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч и 300 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности в течении 2 лет, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



