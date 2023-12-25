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18:00, 25 декабря 2023 года

Орловцы получат январские пенсии и пособия в конце декабря

Речь идет, прежде всего, о тех, кому деньги приходят на банковские карты.

Фото: архив "Вести-Орел"

Жители Орловской области получат январские пенсии и пособия уже в конце декабря. Об этом со ссылкой на Социальный фонд РФ сообщает "Российская газета". Отмечается, что речь идет, прежде всего, о гражданах, кому деньги приходят на банковские карты.

Связано это с тем, что средства от СФР поступают в кредитные организации в конце декабря. Банки сразу же начисляют все поступившие деньги на счета получателей. Жителям, которым деньги доставляют почтой, получат выплаты в январе 2024 года. 

Отметим также, что кроме пенсий, не позже 28 декабря, россияне получат детские выплаты, пособия для военных и членов их семей, а также ежемесячную выплату из средств материнского капитала.




Сергей Мерцалов
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