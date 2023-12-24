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15:30, 24 декабря 2023 года Виталий Фатеев: "Нацпроекты улучшают качество жизни социально-незащищенных слоев населения" Решение о выдвижении Владимира Путина на выборы поддержал председатель лаборатории социального развития.





В Орле продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина. О своем намерении участвовать в мартовских выборах глава государства заявил пару недель назад. 18 декабря он подал документы в ЦИК как самовыдвиженец. Действующему президенту нужно собрать не менее 300 тысяч подписей.



Решение Владимира Путина поддержал председатель лаборатории социального развития Виталий Фатеев. Он отметил, что благодаря национальным проектам, инициированным президентом, улучшается качество жизни социально-незащищенных слоев населения, продолжается развитие сельских и городских территорий.



Пункты сбора подписей работают с 23 декабря по 21 января в торговом центре "ТМК ГРИНН", в торговом центре "Водолей", в торговом центре "Лента" (Московское шоссе, 56).



Волонтеры трудятся в понедельник, среду и пятницу с 17:00 до 20:00. Во вторник и четверг – с 11:00 до 14:00. В субботу и воскресенье – с 11.00 до 15.00.



Также такой пункт появился в здании ЦУМа. Здесь волонтеры работают с 23 декабря по 8 января в понедельник, среду и пятницу с 17:00 до 20:00. Во вторник и четверг – с 11:00 до 14:00. В субботу и воскресенье – с 11:00 до 15:00.





