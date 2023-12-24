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13:45, 24 декабря 2023 года Виктор Ливцов: "Сегодня мы все уверены, что имеем основанное на серьезном фундаменте будущее" Решение о выдвижении Владимира Путина на выборы поддержал известный орловский историк Виктор Ливцов.





В Орле продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина. О своем намерении участвовать в мартовских выборах глава государства заявил пару недель назад. 18 декабря он подал документы в ЦИК как самовыдвиженец. Действующему президенту нужно собрать не менее 300 тысяч подписей.



Решение Владимира Путина поддержал известный орловский историк и замдиректора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Виктор Ливцов. Он отметил, что за годы руководства Владимира Путина Россия укрепила авторитет на международной арене, продолжает развиваться экономически. Проводятся важные реформы в сфере образования.



Пункты сбора подписей работают с 23 декабря по 21 января в торговом центре "ТМК ГРИНН", в торговом центре "Водолей", в торговом центре "Лента" (Московское шоссе, 56).



Волонтеры трудятся в понедельник, среду и пятницу с 17:00 до 20:00. Во вторник и четверг – с 11:00 до 14:00. В субботу и воскресенье – с 11.00 до 15.00.



Также такой пункт появился в здании ЦУМа. Здесь волонтеры работают с 23 декабря по 8 января в понедельник, среду и пятницу с 17:00 до 20:00. Во вторник и четверг – с 11:00 до 14:00. В субботу и воскресенье – с 11:00 до 15:00.





