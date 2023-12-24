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12:29, 24 декабря 2023 года В Орле начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина Решение о выдвижении главы государства на выборы поддержал социальный предприниматель Сергей Почтарев.





В Орле продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина. О своем намерении участвовать в мартовских выборах глава государства заявил пару недель назад. 18 декабря он подал документы в ЦИК как самовыдвиженец. Действующему президенту нужно собрать не менее 300 тысяч подписей.



Решение Владимира Путина поддержал социальный предприниматель Сергей Почтарев. Автор проекта "Тропа героев" отметил, что действующая социальная политика достигла результатов. Сейчас стало больше возможностей для молодежи, больше дотаций для спорта и некоммерческого сектора.



Пункты сбора подписей работают с 23 декабря по 21 января в торговом центре "ТМК ГРИНН", в торговом центре "Водолей", в торговом центре "Лента" (Московское шоссе, 56).



Волонтеры трудятся в понедельник, среду и пятницу с 17:00 до 20:00. Во вторник и четверг – с 11:00 до 14:00. В субботу и воскресенье – с 11.00 до 15.00.



Также такой пункт появился в здании ЦУМа. Здесь волонтеры работают с 23 декабря по 8 января в понедельник, среду и пятницу с 17:00 до 20:00. Во вторник и четверг – с 11:00 до 14:00. В субботу и воскресенье – с 11:00 до 15:00.





