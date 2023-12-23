Дети участников СВО посмотрели в Орле балет "Аленький цветочек"
Показ состоялся в детской хореографической школе имени Панковой.
Фото: администрация города Орла
Балет по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова в преддверии Нового года посмотрели двадцать семей участников СВО. Премьера одноактного детского балета "Аленький цветочек" состоялась весной 2021 года. Она была приурочена к 40-летию хореографической школы.
Над созданием 40-минутного представления трудились 84 человека во главе с директором детского учреждения Ксенией Меркуловой. "Аленький цветочек" остается первым и пока единственным балетом, созданным в Орле, сообщаетпресс-служба городской администрации.