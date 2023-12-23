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19:00, 23 декабря 2023 года

Дети участников СВО посмотрели в Орле балет "Аленький цветочек"

Показ состоялся в детской хореографической школе имени Панковой.

Фото: администрация города Орла

Балет по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова в преддверии Нового года посмотрели двадцать семей участников СВО. Премьера одноактного детского балета "Аленький цветочек" состоялась весной 2021 года. Она была приурочена к 40-летию хореографической школы.

Над созданием 40-минутного представления трудились 84 человека во главе с директором детского учреждения Ксенией Меркуловой. "Аленький цветочек" остается первым и пока единственным балетом, созданным в Орле, сообщает пресс-служба городской администрации. 


Сергей Мерцалов
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