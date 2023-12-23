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22:05, 22 декабря 2023 года Владислав Туйнов в первом раунде победил нокаутом американца Мууна Поединок проходил по правилам бокса.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Орловец Влад Туйнов 22 декабря вышел на боксерский ринг против американца Эрика Мууна в Москве. Иностранного боксера тренирует абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс.



Поединок продлился недолго - Муун проиграл тяжелым нокаутом, ему понадобилась помощь медиков. Туйнов завоевал пояс полусреднего дивизиона и после боя поблагодарил зал за поддержку.



– Я хочу стать заслуженным мастером спорта. Я эту цель поставил, я к ней обязательно приду. А перед этим боем моей целью был пояс. Я хочу прийти домой, дать дедушке его в руки и сказать: "Этот трофей твой", - заявил Туйнов после боя.





Сергей Силаев



