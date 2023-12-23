Владислав Туйнов в первом раунде победил нокаутом американца Мууна
Поединок проходил по правилам бокса.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Орловец Влад Туйнов 22 декабря вышел на боксерский ринг против американца Эрика Мууна в Москве. Иностранного боксера тренирует абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс.
Поединок продлился недолго - Муун проиграл тяжелым нокаутом, ему понадобилась помощь медиков. Туйнов завоевал пояс полусреднего дивизиона и после боя поблагодарил зал за поддержку.
– Я хочу стать заслуженным мастером спорта. Я эту цель поставил, я к ней обязательно приду. А перед этим боем моей целью был пояс. Я хочу прийти домой, дать дедушке его в руки и сказать: "Этот трофей твой", - заявил Туйнов после боя.