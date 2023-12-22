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12:50, 22 декабря 2023 года Бастрыкин поставил на контроль проверку аварийного общежития в Орле Жительница областного центра ранее обратилась в федеральное ведомство.



Фото: следственный комитет РФ

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного общежития в Орле. На линию информационного центра СК РФ обратилась местная жительница, которая живет с двумя маленькими детьми, один из них – инвалид.



– В апреле текущего года здание, 1961 года постройки, признано аварийным, при этом срок его расселения установлен на 2029 год. В доме изношены инженерные сети, из-за чего первый этаж регулярно затапливается канализационными стоками, в жилых помещениях появились грызуны, на стенах образовались плесень и многочисленные трещины, - сообщили в следкоме.



При этом жильцы добросовестно платят за капремонт. Процессуальную проверку проводит управление следственного комитета по Орловской области. Председатель СК России поставил ее ход на контроль в центральном аппарате. Руководитель регионального ведомства Петр Юдин доложит о промежуточных результатах и принятом по итогу решении.





Сергей Силаев



