В Орловской области спасателей переведут в режим повышенной готовности
Сотрудники МЧС будут наготове в новогодние праздники.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
В период новогодних праздников сотрудники МЧС России по Орловской области будут находиться в режиме повышенной готовности. Недавно в областном центре прошел смотр готовности аэромобильной группировки на крупномасштабные чрезвычайные ситуации.
От оперативности действий сотрудников ведомства будут зависеть жизни людей, поэтому готовность сил и средств следует поддерживать на должном уровне, сообщилив пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.