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13:30, 22 декабря 2023 года В Орловской области спасателей переведут в режим повышенной готовности Сотрудники МЧС будут наготове в новогодние праздники.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В период новогодних праздников сотрудники МЧС России по Орловской области будут находиться в режиме повышенной готовности. Недавно в областном центре прошел смотр готовности аэромобильной группировки на крупномасштабные чрезвычайные ситуации.



От оперативности действий сотрудников ведомства будут зависеть жизни людей, поэтому готовность сил и средств следует поддерживать на должном уровне, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Сергей Силаев



