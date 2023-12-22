В Орле утвердили новую стоимость проезда в общественном транспорте
Размер тарифов изменится с 1 января.
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С декабря 2022 года орловцы платят в общественном транспорте за поездку 22 рубля по карте, 25 рублей – наличными. С 1 января размер тарифов увеличится на три рубля. Решение приняли22 декабря на сессии орловского горсовета.
Предложение по увеличению тарифа подготовили частные перевозчики совместно с ТТП, рассказал заммэра Алексей Степанов. Оно обусловлено ростом стоимости затрат на износ шин, стоимость транспортных средств, их техническое обслуживание.
Таким образом, проезд в общественном транспорте с 1 января будет стоить 25 рублей по безналу и 28 – при наличном расчете.