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11:15, 22 декабря 2023 года Сенатор Василий Иконников купит горный велосипед юной орловчанке 13-летняя девочка живет в селе Кузнецы Орловской области.



Фото: скриншот из видео Василия Иконникова

21 декабря в Совете Федерации в четвертый раз состоялся ежегодная акция "Елка желаний". В ней приняли участие все сенаторы страны.



Василию Иконникову достался шар от тринадцатилетней девочки Арины из села Кузнецы Орловской области. Орловчанка мечтала о горном велосипеде и ее мечта сбудется до Нового года, написал Василий Иконников в телеграм-канале.





Сергей Силаев



