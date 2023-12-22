Сенатор Василий Иконников купит горный велосипед юной орловчанке
13-летняя девочка живет в селе Кузнецы Орловской области.
Фото: скриншот из видео Василия Иконникова
21 декабря в Совете Федерации в четвертый раз состоялся ежегодная акция "Елка желаний". В ней приняли участие все сенаторы страны.
Василию Иконникову достался шар от тринадцатилетней девочки Арины из села Кузнецы Орловской области. Орловчанка мечтала о горном велосипеде и ее мечта сбудется до Нового года, написалВасилий Иконников в телеграм-канале.