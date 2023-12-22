Орловским студентам рассказали о работе спасателей
Пожарную часть в Новосиле посетили учащиеся Орловского техникума агробизнеса и сервиса.
Фото: ГУ МЧС по Орловской области
Студенты филиала № 2 пришли на экскурсию в 28-ю пожарно-спасательную часть. Ребята познакомились с условиями быта и службы спасателей. Молодежи показали пожарную технику, инструменты и оборудование.
Кроме того, учащимся напомнили правила противопожарной безопасности в быту и номера телефонов экстренных служб "101" и "112". Также подросткам объяснили, как вести себя при пожаре.
- Встреча прошла в дружеской атмосфере. Ребята почерпнули много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей, - сообщилив пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.