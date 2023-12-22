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11:00, 22 декабря 2023 года Орловским студентам рассказали о работе спасателей Пожарную часть в Новосиле посетили учащиеся Орловского техникума агробизнеса и сервиса.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Студенты филиала № 2 пришли на экскурсию в 28-ю пожарно-спасательную часть. Ребята познакомились с условиями быта и службы спасателей. Молодежи показали пожарную технику, инструменты и оборудование.



Кроме того, учащимся напомнили правила противопожарной безопасности в быту и номера телефонов экстренных служб "101" и "112". Также подросткам объяснили, как вести себя при пожаре.



- Встреча прошла в дружеской атмосфере. Ребята почерпнули много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.





Сергей Мерцалов



