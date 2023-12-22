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10:30, 22 декабря 2023 года Орловские пожарные эвакуировали мужчину из горящего дома Полыхал чердак.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Сообщение о возгорании поступило спасателям ночью 22 декабря из села Тросна. Когда пожарные приехали на место, горел чердак.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, чердак в итоге выгорел, эвакуирован 43-летний мужчина. Никто не пострадал, причину произошедшего устанавливают специалисты.



Всего за сутки сотрудники МЧС выезжали на вызовы 19 раз. Из них четыре раза они тушили пожара и 15 - помогали населению.







Сергей Силаев



