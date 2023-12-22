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9:41, 22 декабря 2023 года

Сегодня в Орле на площади Ленина откроется новогодняя ярмарка

Работа фуд-траков и домиков-шале стартует в 12.00.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В центре Орла 22 декабря в 12.00 начнет работу новогодняя ярмарка. В ее составе - 23 домика-шале и два фуд-трака. 

В 14 домиках орловцы смогут купить сувениры от местных ремесленников: игрушки, посуду, свечи, статуэтки, чай, новогодние декорации и многое другое. В двух соседних теремках посетителей ярмарки будет ждать развлекательная программа, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Еще в семи домиках местный бизнес представит угощения: напитки, кондитерские изделия, кулинарную продукцию - горячий шашлык, блинчики с различными начинками, хот-доги, сэндвичи, пироги. В фудтраках будут продаваться орехи в глазури и жареные каштаны. А рядом установлены две фотобудки. С графиком работы можно ознакомиться здесь.

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Сергей Силаев
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