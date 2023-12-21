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13:30, 21 декабря 2023 года В Орловской области на нацпроекты потратили почти 9 миллиардов рублей За последнюю неделю на реализацию направили порядка 280 миллионов.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Тему национальных проектов рассмотрели 21 декабря на совещании с главами районов в областной администрации. За последнюю неделю на нацпроекты направили порядка 280 миллионов рублей, деньги были распределены на несколько целей.



По информации пресс-службы областного правительства, средства распределены на развитие транспортной интеллектуальной системы Орла, капремонт медучреждений, оплату контрактов по благоустройству областного центра, переселение граждан, выплаты при рождении третьего ребенка и другие цели.



Кассовые расходы на нацпроекты в 2023 году составили 8, 972 миллиарда рублей. Это 78% от предусмотренного объема. Рассчитались с подрядчиками и полностью выполнили мероприятия по нацпроектам 22 района Орловщины.





Сергей Силаев



