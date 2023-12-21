В Орле начались занятия в школе сахарного диабета

Фото: скриншот из видео департамента здравоохранения
Занятия в третьей поликлинике Орла будет проводить эндокринолог Лилия Королева. Очередное запланировано на 25 декабря.
По информациидепартамента здравоохранения региона, в первом потоке поучаствуют шесть пациентов. Их отобрала врач, орловцы справляются со своим диагнозом самостоятельно: кому-то тяжело контролировать показатели сахара в крови, кто-то нуждается в помощи по составлению меню. Главная задача школы – научить, как правильно жить с диагнозом.
Начинать участники будут с базовых знаний: их познакомят с природой заболевания и причинами, которые его вызывают. Затем участники школы узнают, как управлять болезнью и предотвратить осложнения.