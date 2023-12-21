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10:45, 21 декабря 2023 года

В Орле начались занятия в школе сахарного диабета

Они проходят на базе поликлиники №3.

Фото: скриншот из видео департамента здравоохранения

Занятия в третьей поликлинике Орла будет проводить эндокринолог Лилия Королева. Очередное запланировано на 25 декабря.

По информации департамента здравоохранения региона, в первом потоке поучаствуют шесть пациентов. Их отобрала врач, орловцы справляются со своим диагнозом самостоятельно: кому-то тяжело контролировать показатели сахара в крови, кто-то нуждается в помощи по составлению меню. Главная задача школы – научить, как правильно жить с диагнозом.

Начинать участники будут с базовых знаний: их познакомят с природой заболевания и причинами, которые его вызывают. Затем участники школы узнают, как управлять болезнью и предотвратить осложнения.


Сергей Силаев
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