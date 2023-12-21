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11:30, 21 декабря 2023 года В Орле на улице Гагарина под колеса БМВ попала пожилая женщина ДТП случилось 20 декабря в 07.40 утра.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Очередная авария с пострадавшим пешеходом произошла в Орле рано утром 20 декабря. Под колесами иномарки оказалась 70-летняя женщина, пересекавшая проезжую часть дороги по зебре.



За рулем БМВ был 31-летний водитель. Он двигался на своем авто по улице Гагарина и в районе дома № 51 сбил пешехода.



В результате ДТП женщина получила травмы. Ее доставили в больницу Семашко. Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области, после осмотра врачами пожилую орловчанку отпустили домой на амбулаторное лечение.





Сергей Мерцалов



