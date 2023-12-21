В орловском дворе водитель на "Вольксвагене" сбил женщину
Пожилую пострадавшую доставили в областную больницу.
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Авария в Орле на улице Лескова произошла 20 декабря. Водитель 33-лет двигался задним ходом во дворе на улице Лескова и допустил наезд на 80-летнюю женщину-пешехода.
По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения, скорая помощь доставила ее в областную больницу. После медосмотра женщину отпустили домой на амбулаторное лечение.