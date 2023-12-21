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9:37, 21 декабря 2023 года В орловском дворе водитель на "Вольксвагене" сбил женщину Пожилую пострадавшую доставили в областную больницу.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Авария в Орле на улице Лескова произошла 20 декабря. Водитель 33-лет двигался задним ходом во дворе на улице Лескова и допустил наезд на 80-летнюю женщину-пешехода.



По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения, скорая помощь доставила ее в областную больницу. После медосмотра женщину отпустили домой на амбулаторное лечение.





Сергей Силаев



