Еще одну партию печей-буржуек из Орловской области доставят в зону СВО
Сбором гуманитарного груза занимается Колпнянский район.
Фото: тг-канал "Хроники СВО - Орел"
Жители Колпнянского района оказывают помощь бойцам, которые сражаются на передовой. В очередной посылке, которая очень пригодится на фронте зимой, 21 печка-буржуйка.
- После установки устройство сразу же может начать работу, а через полчаса подарит бойцам тепло. Предприятия и граждане Колпнянского района сплотились и искренне стараются помочь землякам-военнослужащим, - рассказал глава Колпнянского района Виктор Громов.
Ранее партию универсальных печей для бойцов СВО изготовили в Орловском реставрационно-строительном техникуме. Буржуйки отправили в Запорожскую область, а затем передали солдатам на Бахмутовском направлении.