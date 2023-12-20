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8:30, 20 декабря 2023 года

Еще одну партию печей-буржуек из Орловской области доставят в зону СВО

Сбором гуманитарного груза занимается Колпнянский район.

Фото: тг-канал "Хроники СВО - Орел"

Жители Колпнянского района оказывают помощь бойцам, которые сражаются на передовой. В очередной посылке, которая очень пригодится на фронте зимой, 21 печка-буржуйка.

- После установки устройство сразу же может начать работу, а через полчаса подарит бойцам тепло. Предприятия и граждане Колпнянского района сплотились и искренне стараются помочь землякам-военнослужащим, - рассказал глава Колпнянского района Виктор Громов.

Ранее партию универсальных печей для бойцов СВО изготовили в Орловском реставрационно-строительном техникуме. Буржуйки отправили в Запорожскую область, а затем передали солдатам на Бахмутовском направлении.



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Сергей Мерцалов
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