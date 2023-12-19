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Главная » Новости

16:30, 19 декабря 2023 года

В Северном районе Орла пресекли очередную потасовку

Тревожный сигнал поступил из пивбара на улице Маринченко.

Фото: архив "Вести-Орел"

Сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии получили тревожный сигнал около шести часов утра. Оказалось, что инициатором потасовки стал один из посетителей пивбара. Дебошир испортил музыкальное оборудование.

Нарушителя спокойствия задержал прибывший наряд росгвардейцев. Для дальнейшего разбирательства силовики доставили 41-летнего орловца в отдел полиции.

С 11 по 18 декабря экипажи Росгвардии больше двухсот раз выезжали на охраняемые объекты Орловской области. В полицию росгвардейцы доставили семь человек, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.


Сергей Мерцалов
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