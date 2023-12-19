В Орловской области последняя ярмарка вакансий пройдет 20 декабря

|
|Главная » Новости
12:30, 19 декабря 2023 года
В Орловской области последняя ярмарка вакансий пройдет 20 декабряМероприятие пройдет в центре занятости Советского района Орла.
Фото: департамент соцзащиты Орловской области
В Орле 20 декабря пройдет внеплановая ярмарка вакансий. Она станет последней в регионе в 2023 году.
По информации пресс-службы правительства региона, предприятию "Протон-Электротекс" требуется токарь, инженеры, слесарь, оператор шлихтовального оборудование и прецизионной фотолиграфии, термист, кладовщик, транспортировщик, менеджер, шлифовщик и другие работники. Ярмарка пройдет в центре занятости населения Советского района Орла на улице Октябрьской, 30.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 43-44-53.
Сергей Силаев