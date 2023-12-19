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9:49, 19 декабря 2023 года В Орловской области ищут 60-летнюю женщину Ее местонахождение неизвестно с 11 декабря.
Фото: "Лиза Алерт"
В Троснянском районе Орловской области пропала женщина. Марине Крючковой 60 лет, ее рост 160 сантиметров, волосы светло-русые, зеленые глаза.
По информации поискового отряда "Лиза Алерт" Орловской области, женщина была одета в темно-синюю куртку, белые сапоги, черную шапку и белый шарф. Если вы обладаете какой-либо информацией, об этом можно сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52. Сергей Силаев
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