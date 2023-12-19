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9:30, 19 декабря 2023 года Орловская область заняла первое место в ЦФО по сбору гречки и рапса Валовый сбор составил 91 тысячу тонн.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в социальных сетях, что Орловская область заняла первое место в Центральном федеральном округе и третье в России по сбору рапса и гречки.



– Валовый сбор составил 91 тысячу тонн в первоначально оприходованном весе. Завершена уборка сахарной свеклы: накопано 2 млн 311 тысяч тонн (почти на 300 тысяч тонн больше, чем в прошлом году) со средней урожайностью 462 центнера с гектара – отличный результат. Также в текущем году получен рекордный валовой сбор рапса и соевых бобов: 299 тысяч тонн – практически на 100 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, - уточнил глава региона.



Губернатор подчеркнул, что уборочная кампания 2023 года была крайне удачной. Общий объем производства за девять месяцев составил почти 93 миллиарда рублей. Этот показатель увеличился по сравнению с прошлогодним на 6%. Рост урожайности наблюдается почти по всем культурам.





Сергей Силаев



