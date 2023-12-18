Россельхознадзор забраковал почти каждую пятую пробу животной продукции в орловских больницах
Всего взяли 28 образцов.
Фото: архив "Вести-Орел"
Около 18% проб животноводческой продукции, отобранных в медицинских учреждениях Орловской области в 2023-м году, оказались положительными по микробиологии и фальсификации. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Всего в семи медучреждениях отобрали 28 образцов. В пяти из них нашли несоответствия установленным требованиям.
В трех пробах творога от местного производителя, отобранных в больнице Боткина, областной психиатрической больнице и в больнице Семашко, нашли дрожжи. Также в психиатрической больнице нашли сливочное масло с сорбиновой кислотой и говяжьим жиром. Помимо этого, в пробе сыра, взятой в больнице Семашко, в продукте нашли растительный жир.