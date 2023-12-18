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14:00, 18 декабря 2023 года Россельхознадзор забраковал почти каждую пятую пробу животной продукции в орловских больницах Всего взяли 28 образцов.



Фото: архив "Вести-Орел"

Около 18% проб животноводческой продукции, отобранных в медицинских учреждениях Орловской области в 2023-м году, оказались положительными по микробиологии и фальсификации. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Всего в семи медучреждениях отобрали 28 образцов. В пяти из них нашли несоответствия установленным требованиям.



В трех пробах творога от местного производителя, отобранных в больнице Боткина, областной психиатрической больнице и в больнице Семашко, нашли дрожжи. Также в психиатрической больнице нашли сливочное масло с сорбиновой кислотой и говяжьим жиром. Помимо этого, в пробе сыра, взятой в больнице Семашко, в продукте нашли растительный жир.





Артем Ежаков



