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11:28, 18 декабря 2023 года

В Орловской области пройдет более 1500 новогодних мероприятий

Региональные учреждения культуры покажут представления и за пределами области.

Фото: пресс-служба правительства региона

Руководитель департамента культуры Орловской области Наталья Георгиева сообщила, что в регионе запланировано более 1500 новогодних мероприятий. Кампания в регионе делает акцент на детские праздники, просветительские проекты, популяризацию семейных ценностей и поддержку семей участников СВО.

В 2023 году областные учреждения культуры покажут новогодние спектакли "По-щучьему велению" и "Василиса прекрасная" в Доме культуры Троицкого района ЛНР. С 21 декабря цикл новогодних и рождественских мероприятий пройдет на международной выставке-форуме "Россия". Региональная новогодняя кампания начнется с фестиваля "Рождественские вечера".

Во время новогодних каникул в областных музеях пройдут утренники и рождественские елки с выставками. Центром празднования Нового года и Рождества станет Орел. Жителей и гостей областного центра ждет более 60 мероприятий.


Сергей Силаев
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