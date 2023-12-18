В Орле после столкновения двух маршруток женщину увезли в областную больницу
Пострадала 84-летняя пассажирка.
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
В Орле на улице Городской 16 декабря столкнулись автобусы "ЛУИДОР" и "ЛиАЗ". Две маршрутки ехали в попутном направлении, столкновение допустил водитель "ЛиАЗа".
По информацииотдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в результате ДТП 84-летняя женщина получила телесные повреждения, ее с места ДТП доставили в областную больницу. Врачи осмотрели пострадавшую и отпустили домой на амбулаторное лечение.