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10:01, 18 декабря 2023 года В Орле после столкновения двух маршруток женщину увезли в областную больницу Пострадала 84-летняя пассажирка.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на улице Городской 16 декабря столкнулись автобусы "ЛУИДОР" и "ЛиАЗ". Две маршрутки ехали в попутном направлении, столкновение допустил водитель "ЛиАЗа".



По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в результате ДТП 84-летняя женщина получила телесные повреждения, ее с места ДТП доставили в областную больницу. Врачи осмотрели пострадавшую и отпустили домой на амбулаторное лечение.





Сергей Силаев



