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9:00, 18 декабря 2023 года За выходные с улиц Орла вывезли больше 130 машин снега Расчистка областного центра от последствий стихии продолжается.



Фото: архив "Вести-Орел"

В ночь с субботы на воскресенье Спецавтобаза и привлеченные предприятия вывезли из города рекордное количество снега - более 3 260 кубометров. Как сообщили в орловской мэрии, работа в каждом районе областного центра не прекращается ни на минуту.



Коммунальные службы расчищают от снега и наледи дороги и тротуары. В порядок приводят остановки, заездные карманы, парковки автотранспорта, дворы и мосты. Однако в комментариях к посту, который мэрия разместила в соцсетях, орловцы выкладывают фото и видео забитых снегом дворов и проездов. Многие называют адреса, куда еще не успела добраться спецтехника. Редакция сайта "Вести-Орел" следит за развитием событий.





Сергей Мерцалов



