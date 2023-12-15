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8:30, 15 декабря 2023 года На главной площади Болхова в Орловской области установили новогоднюю елку В темное время суток она будет сверкать разноцветными огнями.



Фото: газета "Болховские куранты"

В этом году новогодняя красавица в Болхове впервые появилась в первой половине декабря. Для ее украшения дополнительно приобрели 40 больших шаров красного и золотистого цветов. В темное время суток елка будет сверкать разноцветными огнями, пишет газета "Болховские куранты".



Кроме того, для создания праздничной атмосферы организациям, учреждениям и главам сельских поселений Болховского района рекомендовали украсить фасады зданий.





Сергей Мерцалов



