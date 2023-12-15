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8:00, 15 декабря 2023 года Орловцев приглашают на концерт "Казаки на Оке" Зрителей порадуют любимыми казачьими песнями и яркими танцами.



Фото: архив "Вести-Орел"

16 декабря на сцене КДЦ "Металлург" в Орле выступят сразу несколько творческих коллективов. Песни прозвучат в исполнении ансамбля казаков "Ермак" из Смоленска, ансамбля казачьей песни "Иван-чай" из Московской области и народного ансамбля казачьей песни "Есаул" из Анапы.



Зажигательные танцы исполнят брянский ансамбль "Истоки" и известные орловские коллективы "Славица" и "Раздолье". Мероприятие состоится 16 декабря в 16.00. Вход по билетам и пригласительным, сообщили в культурно-досуговом центре "Металлург.



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Сергей Мерцалов



