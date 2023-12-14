Главная » Новости



11:15, 14 декабря 2023 года Под Орлом из снега вытащили очередной автобус с медиками Спасатели выезжали в деревню Жизло Троснянского района.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Происшествие случилось около 11 часов 13 декабря в Троснянском районе. На сельской дороге в снегу застрял передвижной ФАП с медперсоналом. Автобус на буксир взял подоспевший на подмогу пожарный автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, с помощью троса ПАЗ с медиками вытянули на дорогу, и он продолжил свой путь.



Напомним, что 12 и 13 декабря спасатели вызволили из снежного плена три кареты скорой помощи. Один автомобиль спешил на вызов к ветерану Великой Отечественной войны в поселок Соловецкий Орловского муниципального округа.





Сергей Мерцалов



