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16:00, 14 декабря 2023 года

Жители Орловского округа доставили на фронт большую посылку

Бойцам передали наушники, бинокли, рации и многое другое.

Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Об очередной посылке, которую отправили на передовую, рассказал в соцсетях губернатор Андрей Клычков. По его словам, военным передали все, о чем они просили.

- Как надежный тыл для нас важен комфорт бойцов, поэтому переданы буржуйки, автономная печь на солярке, дизельный генератор, рулонный утеплитель и окопные свечи, - отметил глава региона.

Он напомнил, что окопные свечи - одна из самых актуальных потребностей на передовой, их сбор продолжается. Кроме того, на фронт привезли бензопилы, саморезы, гвозди, баки для воды, посуду, продукты. Из одежды вручили флисовые штаны, шапки, теплые перчатки, маскхалаты. И, конечно, самое дорогое для каждого военнослужащего - личные посылки от родственников.


Сергей Мерцалов
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