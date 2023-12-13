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11:15, 13 декабря 2023 года Под Орлом спасатели вызволили из снежного плена три кареты скорой Автомобили ехали на вызовы и застряли.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

В Орловском муниципальном округе спасателям пришлось вызволять из снежного плена сразу три кареты скорой помощи. Два происшествия случились в районе деревни Леженки вечером 12 декабря, третье - у деревни Кондырева рано утром 13 декабря.





Автомобиль скорой спешил на помощь ветерану Великой Отечественной войны в поселок Соловецкий, но застрял в снегу у деревни Кондырева. Медиков выручили сотрудники 2-й пожарно-спасательной части. Они оперативно приехали к месту ЧП и взяли врачей с собой в пожарный автомобиль.



- Доехав до пациента, медики его осмотрели, сотрудники МЧС России помогли транспортировать пожилого мужчину сначала в пожарный автомобиль, а после и в автомобиль скорой помощи для срочной госпитализации, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.





Сергей Мерцалов



