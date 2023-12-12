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21:00, 12 декабря 2023 года В Орловскую область придут метели На дорогах будут снежные заносы.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

С 21.00 12 декабря по 21.00 13 декабря в Орловской области будет идти небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, температура ночью 4..-9, днем -2..-7 мороза. Об этом сообщили в Орловском гидрометцентре.



В четверг, 14 декабря ночью пойдет небольшой, а днем сильный снег. Местами метель, на дорогах прогнозируются снежные заносы. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -4..-9, днем -1-6 мороза.



В пятницу, 15 декабря, ночью снова пойдет сильный снег, днем осадки умеренные в виде снега и мокрого снега. Местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный 8-13, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем -4..+1.





Сергей Силаев



