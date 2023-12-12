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20:30, 12 декабря 2023 года

Орловцы покажут спектакли для 500 детей из ЛНР

Ребята увидят представления "По щучьему велению" и "Василиса Прекрасная".

Фото: пресс-служба правительства региона

Творческая делегация Орловской области 20-21 декабря покажет для детей из подшефного района Луганской Народной Республики музыкальные спектакли. Перед детьми выступят артисты Фольклорного ансамбля Каравай "Орловской государственной филармонии".

Всего артисты подготовили четыре представления для детей. По информации пресс-службы правительства региона, в интермедиях поучаствуют Дед Мороз и Снегурочка. Жители Троицкого района ЛНР также получат сладкие подарки.

Еще 30 детей смогут поучаствовать в акции "Елка желаний" и получить подарки от нашего региона. Всего в Троицком районе проживают порядка 1500 детей. Всех их планируют поздравить с наступающими праздниками.


Сергей Силаев
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