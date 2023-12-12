В Орловской области 11 медработников получили специальную выплату после вмешательства прокуратуры
Работников Мценской ЦРБ не включили в реестр.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Мценская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства по поводу невыплату специальной социальной выплаты мценским медикам. Как установили в прокуратуре региона, 11 медицинских работников местной ЦРБ необоснованно не включили в реестр лиц, имеющих право на специальную социальную выплату.
Как сообщилив пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура направила в суд иски об обязании Мценской ЦРБ включить 11 медиков в специальный реестр. Суд требования удовлетворил. Исполнение решений суда находится на контроле у прокуратуры.