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19:30, 12 декабря 2023 года

Орловцы направляют жалобы о невозможности дозвониться в поликлиники

Местным жителям напомнили про единый телефон для записи в поликлинику.

Фото: архив

В департаменте здравоохранения Орловской области сообщили о поступающих жалобах орловцев о невозможности дозвониться в местные регистратуры. Поэтому орловцам напомнили про бесплатный номер 122. Он работает с 8.30 до 17.30 ежедневно в будни (по пятницам до 16.30).

По этому номеру вы можете самостоятельно записаться к терапевту, педиатру, а также к специалистам, у которых есть свободные окна для приема на ближайшие 2 недели. По этому же номеру можно вызвать врача на дом, - уточнили в депздраве.

Также существует региональный портал. По номеру 122 нельзя записаться в консультативную поликлинику НКМЦ,


Сергей Силаев
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