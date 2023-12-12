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13:30, 12 декабря 2023 года

Орловский адвокат рассказала о способах добиться алиментов от нерадивого родителя

На тему выплат в пользу детей корреспондент ГТРК «Орел» Александра Бахтина побеседовала с Еленой Куренковой.



В России миллионы родителей обязаны платить алименты, но исполнять обязательства торопятся не всегда.

Если родители не дают денег на содержание детей, средства взыскиваются в судебном порядке. Размер алиментов, как правило, составляет четверть дохода на одного ребенка, треть – на двух и половина – на трех и более.

Добиться алиментов от того, кто скрывает заработок, проще всего через суд. В этом случае запрашиваются сведения об имуществе должника, других его доходах – например, от сдачи жилья.

В случае, если бывшие супруги добросовестно собираются исполнять родительский долг, нужно заключить нотариально заверенное соглашение.


Александра Бахтина
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