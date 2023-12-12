Орловский адвокат рассказала о способах добиться алиментов от нерадивого родителя
На тему выплат в пользу детей корреспондент ГТРК «Орел» Александра Бахтина побеседовала с Еленой Куренковой.
В России миллионы родителей обязаны платить алименты, но исполнять обязательства торопятся не всегда.
Если родители не дают денег на содержание детей, средства взыскиваются в судебном порядке. Размер алиментов, как правило, составляет четверть дохода на одного ребенка, треть – на двух и половина – на трех и более.
Добиться алиментов от того, кто скрывает заработок, проще всего через суд. В этом случае запрашиваются сведения об имуществе должника, других его доходах – например, от сдачи жилья.
В случае, если бывшие супруги добросовестно собираются исполнять родительский долг, нужно заключить нотариально заверенное соглашение.